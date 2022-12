Primii și ultimii kilometri noi de autostradă din 2022 se deschid azi Primii și ultimii kilometri de autostrada care vor fi deschiși in 2022 sunt gata de inaugurare joi, 15 decembrie. Primul tronson al autostrazii A1 Sibiu – Pitești, circa 13 km de la Sibiu la Boița, va fi deschis circulației rutiere cu aproape patru luni inaintea termenului contractual de finalizare. Constructor este o firma austriaca. Autostrada de la Sibiu la Boița urmeaza sa fie deschisa traficului in cursul zilei de joi, 15 decembrie, probabil dupa pranz, dupa finalizarea procedurilor de recepție. Construcția autostrazii A1 Sibiu – Boița a fost realizata de firma austriaca Porr Construct pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

