Stiri pe aceeasi tema

- Sute de documente confidentiale trimise de NATO in Portugalia au fost descoperite scoase la vanzare pe dark web in urma unui atac cibernetic care a vizat Statul Major al Fortelor armate portugheze si serviciile militare de informatii ale tarii, a relatat joi ziarul Diario de Noticias, citat de AFP.

- Activele fostului combinat chimic Nitramonia Fagaras sunt scoase la vanzare, dupa ce compania a ajuns in faliment in urma cu sase ani. Fostul combinat Nitramonia Fagaras, cu peste 2.000 de angajati in 2009, se vinde la lichidare. Activele fostului combinat sunt la vanzare cu 16,4 mil. Euro, anunta zf.ro…

- Terenurile au suprafete cuprinse intre 200 si 12.000 mp Mai multe terenuri intravilane din localitatea Cuza Voda sunt scoase la vanzare de catre unitatea administrativ teritoriala. Conform anuntului de participare publicat la inceputul lunii in Monitorul Oficial al Romaniei, terenurile se afla pe raza…

- Operatorii din turismul de litoral iși doresc sa mențina aceleași tarife la pachetele turistice in sezonul estival 2023 ca in acest an. Primele pachete pentru 2023 in condițiile de rezervare ale programului Inscrieri Timpurii vor fi disponibile chiar din luna septembrie. Fii la curent cu cele…

- O acțiune a polițiștilor din localitatea Vama, județul Suceava a creat nemulțumiri care s-au lasat cu reclamații și telefoane la 112. Iubitul unei femei care vindea afine și ciuperci a sunat la Urgențe pentru a reclama purtarea abuziva a polițistului care i-a confiscat doar ei marfa și nu a facut controale…

- Primele meciuri din grupe vor juca in perioada 1 3 octombrie, sub forma de turnee, pe sistemul fiecare cu fiecare.CSM Constanta si a aflat adversarele din prima etapa a Cupa Romaniei la baschet masculin, editia 2022 2023, in urma tragerii la sorti efectuate la Ploiesti. Cupa Romaniei va alinia la debutul…

- V.Stoica Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inființat, in premiera, inca patru structuri similare celei de pe Litoral, dedicate perioadei de vara. Printre acestea se afla și Comandamentul Munte, care verifica operatorii economici care activeaza in industria ospitalitații…

- Instituțiile publice au inceput sa publice ultimele anunțuri de angajare, inainte sa intre in vigoare inghețarea angajarilor in sistemul public.Poliția romana a anunțat ca peste 2.000 de posturi au fost scoase la concurs din sursa externa in cadrul instituției.Primele locuri au fost…