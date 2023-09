Stiri pe aceeasi tema

- Explozia unor drone rusești pe teritoriul nostru, infirmata de autoritați, atrage atenția presei internaționale. Jurnaliștii straini pun in context un sondaj recent și arata ca mai mult de jumatate dintre romani au dat vina pe razboi pentru probleme precum creșterea prețurilor la alimente și combustibil.…

- O oficialitate ucraineana de rang inalt a respins marti sugestia Turcia ca Ucraina sa-si atenueze pozitia fata de relansarea acordului privind transportul de cereale pe Marea Neagra, afirmand ca Kievul nu va sustine o relaxare a sanctiunilor contra Moscovei sau o politica ”impaciuitoare”, transmite…

- O nava portcontainer a parasit miercuri dimineata portul Odesa de la Marea Neagra, pe un nou coridor temporar pentru nave comerciale catre si dinspre porturile ucrainene, blocate de Rusia, a anuntat guvernul de la Kiev, transmite Reuters. Ucraina a anuntat saptamana trecuta crearea unui „coridor umanitar”…

- O nava de containere a parasit miercuri dimineata, 16 august, portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra, folosind un nou coridor temporar pe care Kievul a anuntat ca l-a instituit pentru navele comerciale care pleaca din porturile sale blocate de Rusia, informeaza Reuters și News.ro . Saptamana trecuta,…

- Numarul de nave care cauta sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana fata de saptamana precedenta, in contextul in care creste incertitudinea cu privire la siguranta traficului comercial, iar Rusia continua sa loveasca instalatiile portuare din Ucraina,…

- Ucraina lucreaza in prezent la stabilirea unei rute temporare de transport maritim prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a putea sa exporte in continuare cereale din porturile de la Marea Neagra dupa ce Rusia s-a retras din acordul care asigura un coridor navigabil sigur pentru aceste exporturi,…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat ca fortele ucrainene au bombardat cu rachete Grad orasul rusesc Sebekino, situat in apropiere de granita cu Ucraina, ucigand o femeie care se afla pe bicicleta, relateaza Reuters. Viaceslav Gladkov, guvernatorul din Belgorod, a precizat ca rachetele Grad…

- Un restaurant din centrul orasului Kramatorsk, din estul Ucrainei, a fost lovit marți de cel puțin doua rachete, a indicat guvernatorul regional, potrivit Agerpres care citeaza AFP. Trei persoane au murit, alte 22 sunt ranite, relateaza BBC. ”Doua rachete au fost trase asupra orasului Kramatorsk”, asupra…