Noua lege a educației naționale va include mai multe amendamente, propuse in urma unei consultari publice organizate in Galați. Cele mai multe sunt de natura organizaționala. Conform vicepreședintelui Comisiei pentru Educație din Camera Deputaților, parlamentarul galațean Onuț Atanasiu, modificarile au fost convenite in urma discuțiilor purtate in acest sfarșit de saptamana cu reprezentanții Ministerului Educației și cei ai mediului educațional. Dintre amendamentele inaintate in urma consultarii publice locale, s-a convenit sa fie adoptate și urmatoarele puncte: admiterea la Colegiile Naționale…