Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii grupului de firme care a caștigat proiectul de execuție a celor zece kilometri lipsa din autostrada Lugoj – Deva sunt in aceste zile pe teren, unde realizeaza o serie de foraje geotehnice. In aceasta perioada are loc etapa de proiectare https://debanat.ro/2022/12/incepe-proiectarea-pentru-lotul-lipsa-din-autostrada-lugoj-deva_382945.html.…

- Barbatul ocupa funcția de director general la „Apele Romane” din septembrie 2022, dupa ce fostul șef, Gabriel Francisc Știka, s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins la volan deși avea permisul suspendat.„Am avut o discutie cu directorul general al Administratiei Nationale Apele Romane,…

- Drumul Național 57 este blocat total marți seara din cauza caderilor de pietre și stanci la limita județului Caraș-Severin cu județul Mehedinți. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara anunța ca traficul este oprit pe DN 57, in apropiere de Berzasca, la limita județului Caraș-Severin cu județul…

- Pentru Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara, anul 2023 va insemna supervizarea pentru unul dintre cele mai dificile șantiere pentru infrastructura rutiera, cei zece kilometri din autostrada A1 dintre Margina și Holdea, din care mai mult de doi kilometri sunt tuneluri. Ordinul de incepere a proiectarii…

- Omul de afaceri bacauan Dorinel Umbrarescu a fost desemnat caștigator al licitației pentru ultimul lot din Autostrada A7 Moldova. Lotul 3 (Mircești-Pașcani) a fost adjudecat de același constructor care a caștigat și celelalte 2 loturi ale secțiunii Bacau-Pașcani, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul…

- “Pot sa va spun ca astazi, in jurul orei 15, nu doar ca s-au semnat toate acele contracte dificile pe loturile 2, 3 si 4 de la Sibiu-Pitesti, dar astazi, in jurul orei 15, se va inaugura, se va da drumul in circulatie la primul lot de la Sibiu la Pitesti. Asta e un lucru bun, se intra pe pe fagasul…