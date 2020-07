PRIMELE LUCRARI LA CONSTRUCTIA CANALULUI DUNARE-MAREA NEAGRA (1949-1953)

Stiri pe aceeasi tema

- „Cu toate ca am fost fortati de circumstante sa reprogramam toate calatoriile rezervate cu date de plecare pana la 17 iulie, ȋn aceste destinatii care sunt momentan cu restrictii de calatorie, noi suntem pregatiti ȋn orice moment sa reluam cursele charter programate, iar turistii ȋsi doresc sa poata…

- Jucatorul Horia Tecau a efectuat, miercuri, tragerea la sorti prin care a stabilit componenta celor doua grupe ale primului turneu de tenis organizat in Romania de la ridicarea restrictiilor impuse in contextul epidemiei de coronavirus, Winners Cup, care se va disputa la Cluj Napoca, intre 2 si 5 iulie.…

- Desfasurata ieri, la Constanta, la initiativa Asociatiei Casa Marii Negre Black Sea House presedinte dr. Dorin Popescu , in parteneriat cu Asociatia Initiativa pentru Cultura Democratica Europeana ICDE filialele Bucuresti, Romania ndash; presedinte prof. univ. dr. Radu Carp si Constanta si Institutul…

- Primarul in funcție al municipiului Timișoara, Nicolae Robu, a intrat, in forța, in campania electorala pentru caștigarea unui nou mandat. Pentru a-și evalua șansele, edilul a inițiat un sondaj de opinie, pe contul sau de socializare, cu intrebari și raspunsuri mai mult decat interesante. Doritor sa…

- BioEF, companie romaneasca cu tradiție pe piața farmaceutica, lanseaza in premiera pe piața lactatelor din Romania doua produse noi, iaurturile din gama Vitalact cu melatonina și colostru bovin, ce au avantaje directe pentru sanatate, in plus fața de efectele nutritive proprii oricarui iaurt. Astfel,…

- ​Potrivit datelor semnal transmise de Institutul Național de Statistica, România nu a intrat pe minus în primul trimestru, reușind un firav 0,3% în primele 3 luni, cu toate ca în martie și aprilie, mai toți indicatorii macroeconomici care redau performanța economica au fost în…

- Ministrul de Interne susține ca daca cetațenii vor respecta toate condițiile, atunci va fi implementat un scenariu benefic. In cazul in care aceștia nu vor fi responsabili, nu vor fi discutate variante optimiste. Citește și: Amenzi URIASE anuntate de Politia Capitalei de 1 MAI pentru romanii…