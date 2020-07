Stiri pe aceeasi tema

- Lamborghini va prezenta, in scurt timp, noul hypercar SCV12. Modelul dedicat circuitului a fost dezvoltat de divizia Squadra Corse și va fi echipat cu cel mai puternic V12 aspirat natural din istoria companiei, scrie Automarket.ro .

- Lamborghini a publicat primele imagini camuflate și informații referitoare la viitorul hypercar SCV12. Modelul destinat exclusiv circuitului a fost dezvoltat de divizia Squadra Corse și, conform reprezentanților din Sant'Agata Bolognese, va fi prezentat oficial in cursul acestei veri. Oficialii diviziei…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 13, in localitatea Mica. Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, o ambulanța, dar și polițiștii.…

- La inceputul saptamanii trecute, Ford a publicat primele imagini camuflate cu viitorul Mustang Mach 1. Noua versiune a celui mai vandut coupe sportiv din lume in 2019 va fi prezentata pana la finalul anului curent și va oferi atat modificari estetice, cat și imbunatațiri la nivelul performanțelor. Conform…

- Esalonul secund se va relua pe 4 iulie, cu un play-off la care vor participa doar primele 6 clasate. Celelalte echipe sunt intr-o vacanța prelungita In Liga a 2-a, lucrurile sunt mai simple decat in prima divizie. Promovarea se va decide in urma unui play-off, la care vor participa doar primele 6 formații,…

- In urma cu cateva zile, Alpina a publicat primul teaser care anunța debutul noului XB7. Modelul pregatit de specialiștii din Buchloe are la baza actualul BMW X7 in versiunea M50i. Acum, Alpina a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul XB7. Din punct de vedere estetic, SUV-ul cu șapte…

- La sfarșitul anului trecut, Maserati a publicat primele imagini "sub camuflaj" cu prototipul viitorului MC20 (Maserati Corse 2020). Inițial, lansarea noului supercar dezvoltat de constructorul italian a fost programata pentru luna mai, insa pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 a dus la amanarea evenimentului.…

