Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Valcea, unde un barbat a murit ars de viu, ca o torța, dupa ce și-a dat singur foc, marți dimineața, in cartierul 1 Mai, in apropierea Liceului Economic. Barbatul, a carui identitate nu se cunoaște, a murit. Incidentul s-a produs așa de repede, ca nimeni nu a putut interveni pentru a-l…

- Pompierii militari din cadrul ISU Valcea au fost informați in aceasta dimineața, prin apel la 112, la ora 08:54, despre faptul ca o persoana s-a autoincendiat, in zona Liceului Economic, in municipiul Ramnicu Valcea. Imediat, la fața locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa și spuma si…

- Imagini in exclusivitate obtinute de Digi24 cu momentul in care o masina a sarit in aer in Pantelimon. Un barbat a murit in timp ce alimenta o masina, iar altul este internat in stare grava la spital. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata la o statie de alimentare cu gaz natural comprimat…

- Apar primele imagini de la explozia puternica care s-a auzit duminica dimineața in Pantelimon, județul Ilfov. O mașina care era alimentata intr-o stație GPL din Pantelimon a explodat. Un om a murit, iar altul a fost grav ranit.Mai multe instituții ale statului fac anchete dupa ce o mașina a explodat…

- Un barbat a murit subit, dupa ce și-ar fi pierdut cunoștința. Astfel, luni, 15 mai, in IP Rașcani a parvenit informația precum ca pe str. Albișoara, o persoana decedata la locul de munca, la un magazin de dulciuri, scrie Echipa.md . Imediat, la fața locului s-a deplasat grupa operativa, fiind solicitat…

- S-a dat alerta la pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit la manastirea Tarnita, situata in județul Vrancea. Salvatorii au intervenit la fața locului. Din primele informații venite de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, au fost afectate de flacari o casa de oaspeti si un adapost…

- Chiar daca trece printr-o perioada dificila, asta dupa ce a fost diagnosticat cu demența frontotemporala, Bruce Willis are parte si de vesti bune. In urma cu puțin timp, actorul a devenit bunic, dupa ce fiica sa Rumer Willis, a nascut primul copil. Micuța, pe nume Louetta Isely Thomas Willis, este prima…

- Seara trecuta, frații Tate au fost eliberați, dupa ce au incercat de mai multe ori sa iasa din arestul preventiv. Imediat dupa ce a fost luata decizia de Curtea de Apel București, cei doi au fost așteptați de avocatul lor, iar mai apoi pe Internet au aparut și primele imagini cu frații Tate din vila…