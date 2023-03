Primele imagini cu trenul lovit de o locomotivă în Gara Galați Un nou accident feroviar – al doilea in mai puțin de doua saptamani – s-a produs sambata seara in Romania. La Galați, un tren cu pasageri oprit in gara a fost izbit de locomotiva care urma sa se cupleze la el. Conductorul trenului a murit, iar alți doi angajați CFR și un pasager au fost raniți. In urma accidentului au fost raniți mecanicul, conductorul, șeful de tren și un calator, toți fiind duși la spital. Dupa cateva ore, conductorul trenului – o femeie de 53 de ani -, a murit la spital. Conform CFR Calatori, ca accidentul s-a produs la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Gara Galati: un nou accident feroviar s-a soldat, sambata seara, cu un mort și trei raniți. O locomotiva care trebuia sa tracteze trenul Regio cu destinația Marașești a intrat cu viteza in singurul vagon al garniturii. Ar fi vorba despre o defecțiune tehnica a locomotivei, care nu a putut…

- Conductorul trenului implicat in accidentul din gara Galati a decedat la spital in urma unui stop cardio-respirator, informeaza sambata seara CFR Calatori. ‘Urmare accidentului feroviar care s-a produs in aceasta seara, in statia Galati, CFR Calatori anunta cu regret ca doamna conductor a trenului R…

- Un accident feroviar grav a avut loc sambata. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Potrivit surselor Antena 3 CNN, o femeie in varsta de 53 de ani, de profesie controlor, care a intrat in stop cardio respirator, a fost…

- Accident feroviar in gara Galați, sambata seara, in jurul orei 19.30. Un tren de calatori care se afla in stație și care urma sa plece spre Marașești a fost lovit de o alta locomotiva. Autoritațile anunța 4 victime. Citește și: Un avion a aterizat de urgența pe Otopeni, dupa ce pilotului i s-a facut…

- Patru persoane, doi calatori si doi angajati ai CFR, au fost ranite, sambata seara, in Gara Galati, dupa ce o locomotiva a lovit vagonul a transmis ISU Galati. Dintre victime, o persoana este in stop cardio-respirator si restul sunt incarcerate. La fata locului intervin echipaje de la SMURD, Serviciul…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar una a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce, sambata seara, un tren care urma sa plece spre Marașești a fost lovit in gara din Galați de o locomotiva, informeaza Știrile TVR . Locomotiva a intrat pe linia 5 in ultimul vagon al garniturii, din cauza unei manevre…

- Impactul a fost atat de mic, incat nimeni nu a sesizat ca trenul de pasageri l-a lovit din spate pe cel de marfa, a declarat directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, intr-o intervenție la Digi24. El a oferit mai multe detalii despre accidentul care a avut loc in apropiere de Roșiorii de…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, afirma ca mecanicul trenului de calatori a facut ceea ce se numeste "o depasire controlata", intrand pe culoarea rosie a semnalului de cale ferata. "Daca dormea, era mai bine, ca il frana sistemul de siguranta. Or el a depasit controlat. Deci exclud…