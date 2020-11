Stiri pe aceeasi tema

- Draga Oltreanu Matei va fi depusa astazi, pe scena Cinematografului Mon Amour (Dacia) Piatra-Neamț, iar de la ora 17 este permis accesul publicului care vrea sa-și ia ramas bun de la marea actrița. Inmormantarea va avea loc duminica, slujba fiind oficiata pe platoul Curții Domnești, unde va fi amenajata…

- Indragita actrita Draga Olteanu Matei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, la Spitalul din Iasi. Veta din 'Nea Marin Miliardar', Varvara din 'Toamna Bobocilor' sau 'Coana Chirița' purta pe umeri 55 de ani de cariera in teatru, film si televiziune.

