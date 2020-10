Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat marti ca deficitul bugetar pe primele noua luni ale acestui an este de 6,36% din PIB, sau 67,27 miliarde lei. „Romania trece alaturi de economia globala prin cea mai mare criza din ultimii 100 de ani. Nu o spun eu, o spun toti cei care se uita azi…

- Trei orașe din Romania sunt printre primele cinci de la nivel european din punct de vedere al poluarii din cauza traficului. Romania se pare ca este in topul poluarii cu NO2, produs de emisiile care provin in special de la mașinile vechi și de cele diesel. Substanța este clasificata drept cancerigen…

- Un nou bloc operator, destinat intervențiilor estetice, a fost pus in funcțiune la clinica de infrumusețare și tratamente corporale Swiss din București. Primele intervenții chirurgicale au fost deja facute, incepand cu data de 15 octombrie 2020. Clinica privata și-a inaugurat propriul bloc operator,…

- Anul 2020 a fost un unul delicat pentru turism din toate punctele de vedere si chiar daca au aparut primele semne de reviriment, turismul intern se afla inca departe de potential si de nivelul anilor precedenti, sustine Dumitru Luca, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania…

- Inna este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate artiste din Romania, dar și la nivel internațional. Inna este insa foarte discreta in ceea ce privește viața personala. Inna și Deliric, primele imagini impreuna Iar de cand a intrat in lumina reflectoarelor au existat doar zvnoru despre relațiile…

- Daca ne raportam doar la ce scrie presa, atunci, in Romania și nu numai, nu exista nicio boala in afara de COVID-19. Este totuși momentul sa vedem ce s-a intamplat in primele 6 luni in sistemul spitalicesc. Dupa cum s-a mai spus, grija celor care gestioneaza pandemia a fost ca sistemul spitalicesc sa…

- Emi Pian a murit in cursul serii de luni, fiind ucis intr-o rafuiala pornita de la barbut cu clanul Rinu. Emi Pian a avut o serie de dedicații in live-ul facut pe YouTube cu o saptamana inainte sa moara. Ultima dedicație facuta de liderul clanului Duduianu a fost pentru tatal sau, aflat acum in inchisoare.…