Primele imagini cu mama Cleopatrei Stratan, de la nunta fiicei sale. A purtat baticul pe cap pe tot parcursul cununiei \ FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- La doar opt zile de cand s-au cununat civil, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au decis sa-și confirme legamantul și in biserica, in fața lui Dumnezeu. Cuplul s-a cununat religios la Chișinau, iar admiratorii celor doi au admirat imaginile de la ceremonie, publicate ulterior pe rețelele de socializare,…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au cununat religios in Chișinau, in weekendul care tocmai a trecut. Evenimentul a avut loc la doar o saptamana de cand indragostiții au spus da in fața Ofițerului Starii Civile. La ceremonia de duminica, membri familiei și apropiații au participat, cea care a atras…

- La doar o saptamana de cand au facut cununia civila, Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au casatorit religios. Mirii au pașit in biserica alaturi de parinții lor și de prietenii apropiați in ținute speciale. Edward Sanda a anunțat pe pagina lui de Instagram ca astazi, 22 august, s-a cununat religios…

- Cleopatra Stratan este acum femeie maritata și din aceasta poziție a oferit și primele declarații chiar pe pagina personala de Instagram. Ei bine, artista a marturisit ca s-a simțit nemaipomenit la nunta sa și a dezvaluit și ce a facut chiar in dimineața de dupa eveniment. Iata declarațiile Cleopatrei…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au spus ”DA” in fața ofițerului de stare civila. Fiica lui Pavel Stratan și-a dorit ca Edward sa fie primul și ultimul barbat din viața ei, așa ca și-au transformat povestea de iubire in mariaj. Alaturi de ei au fost parinții, care au impresionat.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au spus ”DA” in fața ofițerului de stare civila. Fiica lui Pavel Stratan și-a dorit ca Edward sa fie primul și ultimul barbat din viața ei, așa ca și-au transformat povestea de iubire in mariaj. Alaturi de ei au fost parinții, care au impresionat.

- Cleopatra Stratan si Edward Sanda au devenit sot si sotie sambata, 14 august, iar cuplul ne-a aratat, pe Instagram, si prima poza de la nunta. Fiica lui Pavel Stratan și-a vazut visul implinit și s-a casatorit cu cel care in urma o cerea in casatorie, chiar de ziua in care... The post Cleopatra Stratan,…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele astazi, 14 august 2021. Cei doi traiesc cele mai frumoase momente din viața lor, iar primele imagini de la evenimentul mult așteptat au inceput sa apara.