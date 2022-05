Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu are timpul destul de limitat, insa iși face de fiecare data timp pentru oamenii din jurul sau. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele politicianului și l-au surprins inca de la primele ore ale dimineții alaturi de un prieten.

- Sorin Oprescu a fost reținut in Grecia și este acum in custodia autoritaților elene dupa ce a fost gasit in Atena. Antena 3 a prezentat primele imagini cu Sorin Oprescu in fața procurorilor din Atena. Fostul primar general al Capitalei ramane in arest pentru 40 de zile. Procurorul in fața caruia a fost…

- Dan Bittman și Tania Budi au trait o frumoasa poveste de iubire in urma cu ani de zile, insa cei doi au ramas prieteni foarte buni. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins la un restaurant de lux din Capitala.

- Divorț neașteptat in showbiz-ul romanesc! Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu divorțeaza de soțul ei. Fosta membra a trupei A.S.I.A a facut primele declarații despre desparțire.S-au iubit timp de 10 ani, insa acum au decis sa puna punct relației. Anca Neacșu a confirmat divorțul de soțul de origine…

- Poate va intrebați ce fac jucatorii de la Dinamo atunci ca nu se afla pe terenul de fotbal. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Cosmin Matei și l-au surprins alaturi de soția lui, dar și cei doi copii ai sai Iata cum a petrecut sportivul alaturi…

- In ultima vreme au tot existat zvonuri conform carora Gabriela Prisacariu și Dani Oțil ar fi in prag de divorț. Paparazzii Spynews. ro, site-ul numarul unu de stiri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins in timp ce se plimbau in mall ca doi indragostiți.

- Anunț de ultima ora. Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, a fost arestata la Judecatoria Blagoevgrad din Bulgaria, dupa ce a fugit din Romania in ziua de joi, 7 aprilie. Fosta deputata a fost prinsa la punctul de frontiera Kulata, in incercarea de a scapa de o sentința de șase ani in spatele…

- Dusan Uhrin Jr.(54 de ani) a ajuns in urma cu scurt timp in Romania și a oferit primele declarații despre revenirea la Dinamo. Cehul a explicat de ce e tentat sa se intoarca in Romania, dar spun ca inca nu și-a pus semnatura pe contract. „Am revenit pentru ca am fost chemat sa ajut. Imi place Dinamo…