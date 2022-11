Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost impuscat joi in picior in timpul unui mars in estul tarii, relateaza AFP, Reuters si dpa, citand media si colaboratori ai fostului premier, transmite Agerpres. Un presupus atacator a fost ucis si un alt barbat a fost retinut.

- Fostul premier al Pakistanului, Imran Khan, a fost impușcat și ranit in timpul unui protest in orașul Lahore din estul, intr-o aparenta tentativa de asasinat, scrie BBC . Membrii partidului sau, PTI, au spus ca alte patru persoane au fost ranite joi , dar din ferricire nimeni nu a fost ucis. „A fost…

- Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost impușcat și ranit in timpul unui marș de protest in Lahore, transmite BBC. Membri ai partidului sau PTI au spus ca alți patru oameni au fost raniți joi, insa nimeni nu a fost ucis. Nu este clar daca a fost impușcat in picior sau laba piciorului, insa un […]…

Fostul prim-ministru pakistanez Imran Khan a fost impuscat joi in picior in timpul unui mars in estul tarii, au relatat mai multe posturi locale, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

- Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost impușcat și ranit in timpul unui marș de protest in Lahore, transmite BBC. Membri ai partidului sau PTI au spus ca alți patru oameni au fost raniți joi, insa nimeni nu a fost ucis. Nu este clar daca a fost impușcat in picior sau laba piciorului, insa un consilier…

- Vehiculul cu Imran Khan se afla in fruntea unui convoi cu sustinatori, care se indreptaa spre capitala tarii.Ca urmare a accidentului tragic, Khan a oprit “lungul mars” catre Islamabad, care are ca scop punerea de presiune asupra guvernului federal pentru organizarea de alegeri anticipate.Convoiul a…

- Poliția pakistaneza a deschis o ancheta asupra fostului premier Imran Khan, in temeiul legilor antiteroriste. Khan este acuzat ca a proferat amenințari la adresa poliției și a sistemului judiciar intr-un discurs politic susținut sambata. Tensiunile sunt foarte mari in Pakistan, susținatorii fostului…