Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bogdan Mocanu a marturisit ca risca sa ramana fara braț, dupa ce a fost taiat cu maceta intr-un club. In ce condiții se va ajunge la o situație atat de grava. Ce a dezvaluit indragitul artist, mai ales pentru ca acum se afla sub supravegherea medicilor din Capitala.

- De la bal, la spital. Cam așa au stat lucrurile in cazul lui Bogdan Mocanu in noaptea de vineri spre sambata, atunci cand aflat intr-un club la malul marii a fost taiat cu o maceta de mai mulți indivizi. Primele imagini cu bataia!

- Un seif metalic in care se aflau 500.000 de lei a fost furat dintr-o societate din Bistrița, iar polițiștii au facut, duminica, opt percheziții. Trei persoane din județul Bihor au fost reținute.

- Noapte de coșmar pentru Bogdan Mocanu. Seara trecuta ar fi trebuit sa fie una de distracție pentru cantareț, insa artistul a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost atacat cu macete. Declarații exclusive despre ce s-a intamplat. Artistul susține ca a fost la un pas de moarte

- Primele imagini stiintifice si color surprinse de telescopul spatial James Webb, cel mai puternic lansat vreodata pe orbita, ar urma sa fie facute publice la jumatatea lunii iulie, a anuntat luni un responsabil din cadrul programului.

- Ea e femeia de 33 de ani care astazi s-a urcat pe un bloc din Timișoara, impreuna cu copiii sai, dupa care s-au aruncat in gol. Toți trei au murit in tragedie și nimeni nu ințelege gestul necugetat pe care femeia l-a facut.

- Doi barbați din Clejani au fost reținuți de polițiști dupa ce au mers joi la o școala generala și au lovit un elev de clasa a VII-a, potrivit News.ro. Unul dintre agresori este parintele unui copil de clasa a V-a, care i-a spus tatalui sau ca a avut un conflict cu elevul mai mare. Incidentul a avut…

- Rusia a invadat in aceasta dimineata Ucraina, tara in care a fost declarata stare de razboi. Efectele atacurilor s-au vazut imediat in Ucraina. O zona extrem de afectata a fost si langa Harkov, in orasul Ciuhuiiv, unde un bloc a fost devastat de o racheta ruseasca. Imagini asemanatoare au fost surprinse…