Stiri pe aceeasi tema

- Primul centru de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-through din judetul Bistrita-Nasaud, organizat la acest sfarsit de saptamana in parcarea unui centru comercial din municipiul resedinta, s-a dovedit a fi un succes, in primele trei ore fiind epuizate circa 60% din dozele alocate zilei de…

- Primul centru de vaccinare anti-COVID de tip „drive-thru” din județul Alba, amenajat in parcarea din zona Stadionului Cetate Primul centru de vaccinare anti-COVID de tip „drive-thru” din județul Alba, amenajat in parcarea din zona Stadionului Cetate Primul centru de vaccinare de tip „drive-thru” din…

- Ziua de vineri a venit cu o premiera pentru Timișoara. S-a deschis primul centru de vaccinare de tipul drive-thru in municipiu, in parcarea Shopping City, in prezența doamnei ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Pe tot parcursul etapei de vaccinare, persoanele vor ramane in mașina. Dupa ce li se va…

- Primele persoane care s-au vaccinat in centrul drive through de la Buzau au asteptat in parcare inca inainte de deschiderea acestuia, iar pe langa persoanele aflate in masini au venit si zeci de motociclisti. Pe motocicleta a ajuns si prefectul de Buzau, Silviu Iordache, vaccinat deja in urma cu…

- Cu 18 voturi pentru, Consiliul Local Suceava a aprobat intr-o ședința de indata online asocierea dintre Primarie și Shopping City pentru amenajarea unui centru de vaccinare anti-COVID direct din mașina in parcarea complexului comercial. Centrul de vaccinare drive-thru va fi funcțional incepand de maine,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca primul centru drive-through va functiona de la sfarsitul acestei saptamani in parcarea Shopping City si a facut apel la angajatori sa acorde facilitati angajatilor care se vaccineaza, in conditiile in care judetul se afla pe ultimul loc in tara din…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, pentru a oferi cat mai multor oameni sansa la imunizare impotriva virusului si revenirea treptata la o viata normala, a anuntat premierul Florin Citu. Prim-ministrul a avut, luni, la Palatul Victoria,…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat și in mediul rural. Este anunțul premierului Florin Cițu dupa intalnirea cu primarii și reprezentanții Consiliilor județene. Cițu a anunțat mai multe soluții pentru a da cat mai multor romani șansa sa se imunizeze impotriva…