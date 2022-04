Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan, copiii și Laurențiu Reghecampf s-au intalnit luni, 4 aprilie, la tribunal pentru a continua procesul de divorț. Impresara a explicat de ce a ales sa vina cu toata familia, pentru a se infațișa in fața antrenorului Universitații Craiova.

- Autoritatile ar fi finalizat planurile pentru amplasarea si ridicarea taberelor mobile pentru refugiatii din Ucraina. Dar, deocamdata, nu s-a emis ordinul de operationalizare a acestora. Primele tabere pentru refugiati vor fi ridicate in judetele din nordul tarii, dar si in judetul Tulcea. Departamentul…

- Primii refugiați sosesc in Sighetu Marmației dar și in zona Suceava pentru a incerca sa se indeparteze cat mai mult de situația de dupa atacul rusesc asupra Ucrainei. Familiile vin la rude, in special și nu in locurile de cazare amenajate de autoritațile romane pentru a-i primi pe refugiați. In județul…

- Cristina Vasiu a fost recent victima haterilor din mediul online, astfel ca in aceste momente cantareața a ramas fara contul personal de Instagram, unde a depus de-a lungul anilor destul de mult efort pentru tot conținutul pe care-l avea. Cine a recurs, de fapt, la un astfel de gest, dar și ce suma…