Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi foarte trista in familia actorului Vlad Gherman. In ultimele zile bunica lui s-a simțit din ce in ce mai rau, iar astazi tanarul a primit vestea trista, femeia s-a stins din viața. Acesta se afla in sala de sport in momentul in care s-a petrecut tragedia!

- In ultimii ani, viața lui Irinel Columbeanu s-a schimbat total. Fostul miliardar a ramas fara vila din Izvorani și a ajuns sa locuiasca impreuna cu iubita, intr-un apartament cu doua camere. Dupa o perioada in care nimeni nu a știut nimic despre el, acesta a facut declarații la Vorbește Lumea, de la…

- Cand ți-e lumea mai draga, hop! Apar problemele! Razvan Babana, celebrul concurent de la ”Chefi la cuțite” a intrat in contact cu o persoana infectata cu virusul ucigaș! Care a fost reacția bucatarului?

- Anda Calin și Liviu Varciu sunt in culmea fericirii de cand familia lor s-a marit cu inca un membru. Simpaticii parinți au facut primele declarații despre baiețelul lor, spunand ca venirea lui pe lume i-a schimbat foarte mult.

- Magnatul roman isi justifica pozitia prin faptul ca oricum, pe timpul pandemiei, sustine el, s-au nascut peste un milion de oameni, echilibrand astfel balanta, si de asemenea el crede ca cei decedati de COVID, majoritatea cu comorbiditati, ar fi murit oricum. "Criza nu mai e la orizont, criza…

- Alin Oprea pare mai fericit de cand a decis sa puna capat casniciei și sa traiasca alaturi de o alta femeie. Din punctul lui de vedere, ruptura s-a produs din urma cu trei ani, iar recent viața lui s-a schimbat in bine. Artistul a decis sa nu se mai ascunda și sa vorbeasca despre motivele desparțirii.

- Dupa ce a fost prins de paparazii la mare cu o bruneta voluptoasa, Banel Nicolița a spus lucrurilor pe nume. Fire directa și fara ascunzișuri, acesta a acceptat sa povesteasca despre viața sa privata. Banel Nicolița, dezvaluiri incendiare Astfel, Banel Nicolița a povestit pentru emisiunea ”La Maruța”…

- Victima se afla in masina si a ramas incarcerata, avand leziuni incompatibile cu viata.O masina a fost lovita de trenul Bistrita Suceava, pe raza satului Tesna, comuna Cosna, judetul Suceava.O singura persoana se afla in interiorul autoturismului, care a ramas incarcerata.Din nefericire, victima are…