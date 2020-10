Cod Galben in toata Dobrogea. Vizibilitate redusa

Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta noapte un avertisment Cod galben, valabil pana dimineata. Alerta meteo este emisa de specialisti pentru judetele Constanta si Tulcea.Se semnaleaza ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m. ... [citeste mai departe]