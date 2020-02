Primele declaraţii ale italianului depistat cu coronavirus după ce s-a întors din România. "Mi-a fost frică" Italianul este internat de luni in Spitalul de Boli Infectionase din Rimini, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. El a povestit ca s-a intors de curand dintr-o calatorie de patru zile in Romania. "Acum nu-mi mai este frica", a declarat italianul pentru ilrestodelcarlino.it. In interviul acordat presei italiene, barbatul confirmat pozitiv cu coronavirus a spus ca starea lui de sanatate s-a ameliorat. "Ma simt mai bine, dupa cum spun si medici. Nu mai am febra. Italianul a precizat ca s-a intors sambata din Romania, iar avionul cu care a calatorit a aterizat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

