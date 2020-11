Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan le-a dat emoții mari fanilor in ultimele ore, dupa ce aceasta a dat de ințeles pe rețelele sociale ca se confrunta din nou cu probleme de sanatate grave. Dupa intervenția suferita in urma cu puțin timp, cantareața și-a surprins fanii cu o imagine de pe patul de spital. Mesajul transmis…

- "Cu ce o afecteaza pe fosta mea soție daca o dau afara pe Andreea Antonescu? Daca vreau sa-i fac rau soției mele, ii fac ei… nu-i fac Andreei Antonescu, ca Andreea nu simte nimic. Sincer, daca aș avea imunitatea aia, nu ți-aș da-o ție, crede-ma, pentru ca au muncit și au facut foamea aici. Da,…

- Alexandru Arșinel a suferit astazi o operație la ochi, iar la scurt timp a oferit informații despre starea sa de sanatate. De altfel, actorul a mai avut probleme de sanatate in ultimii doi ani, insa din fericire a trecut cu bine peste acestea. „Am fost operat de cataracta de profesorul Tataru la clinica…

- Andreea Antonescu este o alta vedeta care va intra in Ferma, in aceasta saptamana. Artista va fi „bonusul” primit de catre echipa care va caștiga „fermierul saptamanii”. Avand in vedere ca George Burcea a fost soțul celei mai bune prietene ale ei, Andreea Balan, situația nu va fi foarte confortabila,…

- Andreea Balan iubește din nou. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste, insa momentan nu a dat mai multe detalii despre acest lucru. Ce a raspuns cantareața cand a fost intrebata despre logodna!

- Monica Orlanda a facut primele declarații de cand a fost diagnosticata atat ea, cat și familia ei, cu noul coronavirus. Vedeta a vorbit chiar din spital despre felul in care se simte și ce simptome are.

- Alina Ceușan, fosta concurenta de la Asia Express, a devenit mama pentru prima oara, in aceasta dimineața. Vedeta a anunțat inca de ieri ca va naște mai devreme decat ar fi crezut. Astfel ca, baiețelul ei a venit pe lume dupa 12 ore de travaliu și o operație de cezariana. Alina Ceușan a marturisit ca…

- Continua tensiunile dintre Andreea Balan și George Burcea, care se afla in plin proces de divorț. Dupa ce s-a scris ca actorul ar fi insinuat ca artista nu ar fi fost tocmai fidela pe timpul mariajului lor, iata ca Andreea iese in apararea ei și neaga vehement o astfel de posibilitate.