Primele cercetări în Gorj după cutremurul de 5.7 grade pe scara Richter - Ce măsuri a luat INFP "In urma evenimentelor seismice din ultima perioada, din zona seismica Gorj, Oltenia, INCDFP a trimis specialisti in zona pentru montarea a 3 statii seismice si 5 statii GPS, pentru analize in vederea cercetarilor privind procesul de desfasurare a cutremurelor si efectele produse de acestea. Noile statii seismice pot inregistra cutremure de magnitudine de valoare mica si pe baza inregistrarilor se pot estima pagubele din zona, iar statiile GPS vor inregistra deformarile crustale", a scris institutul intr-o postare pe Facebook.Aceste statii seismice vin in completarea celor cinci statii deja existente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

