ISU Giurgiu:Tragedie in localitatea Ogrezeni

COMUNICAT DE PRESA Nr. 454 din 04.12.2023 Tragedie in localitatea Ogrezeni Un barbat, in varsta de 49 de ani, si a pierdut viata in urma unui incendiu izbucnit intr o casa din localitatea Ogrezeni. Tragedia s a produs in aceasta dimineata, iar flacarile au fost observate de vecini.Cand au ajuns pompierii, locuinta,… [citeste mai departe]