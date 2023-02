Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua aeronave care transporta ajutoare au aterizat duminica la Damasc, a anuntat la Bruxelles Comisia Europeana, informeaza dpa, potrivit Agerpres . UE a trimis corturi și echipamente de incalzire pentru sinistrații sirieni. Ajutoarele provin din depozite ale UE din Dubai si din Brindisi, Italia.…

- Peste 200 de avioane cu ajutoare umanitare au aterizat, pana acum, in Siria, dupa cutremurul din 6 februarie, care a ras orașe intregi de pe fața pamantului. Jumatate din donații provin din Emiratele Arabe Unite și sunt un raspuns la strigatul de ajutor lansat de Damasc la doua zile dupa seism, scrie…

- Romania trimite ajutoare Turciei din stocurile RO-Shelt, program activat de Comisia Europeana. Sunt corturi și echipamente pentru sinistratii de acolo. Doua garnituri au fost pregatite in Gara Bucuresti Vest.

- Doua trenuri cu ajutoare, care constau in materiale de cazarmament din stocurile „Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt)” ale RescEU, ca urmare a activarii acestui program de catre Comisia Europeana, au plecat din Bucuresti catre Turcia. In cursul nopții de sambata spre duminica, o aeronava cargo Boeing…

- Salvatorii din Turcia au scos doua femei in viața din ruinele cladirilor prabușite, dupa ce au ramas blocate acolo timp de 122 de ore, au anunțat astazi autoritațile. Intre timp, bilanțul victimelor a ajuns la 25.000 de morți.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca victimele din Turcia și Siria trebuie ajutate. Romania a trimis deja echipe de ajutor, a anunțat președintele, urmand ca ajutoare umanitare sa ajunga și in Siria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bilanțul catastrofei cu care se confrunta Turcia și Siria crește de la o ora la alta. Peste 15.000 de oameni au murit in cele doua țari, dupa cutremurele devastatoare de luni. A fost a treia noapte in care sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre ruine. Incepe…

- Siria a cerut, pentru prima data, asistența de la Uniunea Europeana, la doua zile dupa ce un cutremur devastator a ucis peste 11.000 de oameni acolo și in Turcia, a anunțat miercuri Comisia Europeana.