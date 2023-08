Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul…

- Dmitri Medvedev, fostul lider al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus, sugereaza intr-un editorial recent ca Rusia ar putea lua in considerare anexarea regiunilor georgiene separatiste, Osetia de Sud și Abhazia. Acest articol a fost publicat intr-un ziar favorabil guvernului…

- Un numar de 114.778 persoane au fost angajate in primele sapte luni ale anului 2023 de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, a informat ieri Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. Din totalul persoanelor ocupate pana…

- George Simion are interdicție de intrare pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de trei ani. Este informația oficiala, transmisa chiar de la varful Serviciului de Securitate al Ucrainei. In cadrul documentului obținut in exclusivitate de jurnaliștii unei publicații independete este menționat faptul ca…

- ONRC anunța cu 7 % mai multe firme dizolvate in Alba, in primele șase luni din 2023. Situația din țara Numarul firmelor dizolvate a crescut in Alba cu 7,05%, in primele sase luni din 2023, pana la 319, fața de 298 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului…

- Marcel Bolos anunta ca toate cheltuielile facute de stat in primele 6 luni sunt cu 40 de miliarde de lei mai mari decat sumele stranse la buget. Primele schimbari discutate in coaliția de guvernare ii vizeaza pe cei care sunt acum scutiți de plata contribuției la sanatate. Angajații care acum sunt exceptați…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru vineri, 7 iulie. Benzina și motorina se ieftinesc cu 1 ban. Astfel, maine, pentru un litru de bezina, șoferii vor scoate din buzunar 24,14 lei, iar pentru unul de motorina 20,11 lei.

- Populația care este astazi in Republica Moldova este similara cu cea din anul 1956. In anii 2021/2022 am avut cea mai mare reducere a numarului de moldoveni din istoria țarii. In 2021 a scazut cu 2,35%, iar in 2022 cu 2,4%. Aceasta scadere puternica a fost determinata de un sporul natural negativ, care…