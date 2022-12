Stiri pe aceeasi tema

- ”Imediat dupa intrarea in Depoul Alexandria a tramvaiului cap de serie, Societatea de Transport Bucuresti STB SA a instruit 91 de manipulanti care vor conduce acest nou model de tramvai. De asemenea, urmare a sosirii noilor tramvaie, STB SA va pune pe linia 41 doar tramvaie cu accesibilitate sporita”,m…

- Cele 15 tramvaie, din lotul de 100 cumparat de Primaria Capitalei de la Astra Arad, vor circula de sambata pe linia 41, iar in prima faza, fiecare va avea un „controlor dedicat”, ca masura „de prevenire a actelor de vandalism” și pentru a verifica biletele, a anunțat joi Societatea de Transport București.…

- Primaria Capitalei a terminat evaluarea documentelor și a decis ca tramvaiele livrate de Astra Arad sunt conforme și respecta cerințele din caietul de sarcini, a anunțat primarul general Nicușor Dan, joi, intr-o postare pe Facebook. Astfel, dupa mai multe luni de blocaj, primele 15 tramvaie vor putea…

- Cele 15 tramvaie, cumparate de Primaria Municipiului București in urma cu cateva luni, din lotul de 100, zac in și acum in depou. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu știe cand vor fi puse acestea in circulație. Primul tramvai din acest lot a venit in luna iunie, iar de atunci municipalitatea incearca…

- Primele zece tramvaie noi cumparate si livrate deja de la Arad vor intra in circulatie pe linia 41 in prima jumatate a lunii viitoare, a anuntat directorul Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primaria Capitalei lanseaza o licitație uriașa, de 500 de milioane de euro pentru reabilitarea a 50 de kilometri de linie de tramvai. Un preț piperat de 10 milioane de euro pe kilometru. 300 de milioane ar urma sa vina din fonduri europene, iar pentru restul banilor primaria ar urma sa se imprumute.…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a transmis, miercuri, intr-o conferința de presa ca cele 8 tramvaie noi de la Astra Arad , care au ajuns in București incepand cu luna iunie, raman in continuare in depourile STB, deoarece nu au recepția facuta, potrivit HotNews . Edilul a spus ca este vorba…

- Nicușor Dan a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa ca tramvaiele achiziționate de Primaria Capitalei de la Astra Arad vor intra in circulație la finalul lui octombrie, cu o intarziere de aproximativ o luna. Primarul general spune ca iși asuma intarzierea, motivand ca "a fost doar un schimb…