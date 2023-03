Stiri pe aceeasi tema

- Principalul punct de pe ordinea de zi l-a constituit informarea referitoare la fondurile alocate pentru medicamentele compensate și gratuite pe trimestrul I al anului 2023. In acest sens, reprezentanții CAS Dambovița au prezentat o analiza care a avut in vedere in principal: aspecte legate de contractele…

- Modificare legislativa la cererea DIICOT: romanii care dețin, consuma sau vand droguri risca ani grei de inchisoare. Potrivit noii legi care a fost adoptata , cultivarea, oferirea, vanzarea, distribuirea, procurarea, cumpararea, detinerea drogurilor de risc se vor pedepsi cu inchisoarea de pana la 10…

- "Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea in vanzare, vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept,…

- Fostul ministru al Apararii Vasile Dincu a fost propus de catre grupurile parlamentare ale PSD din Camera Deputatilor si Senat sa ocupe functia de presedinte al Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO.

- Ultima ședința de Birou Permanent de la Senat a stabilit ca proiectul privind reforma pensiilor speciale sa fie dezbatut in procedura de urgența, ceea ce scurteaza unele termene, cum este cel de sesizare a CCR.

- In viitor, companiile din Romania ar putea fi obligate sa-și reduca semnificativ operațiunile cu numerar, așa cum reiese dintr-un proiect de lege adoptat miercuri la Senat și care va fi trimis, pentru votul decisiv, la Camera Deputaților, potrivit avocat.net. Printre altele, acesta prevede interzicerea…

- Proiectul legislativ inițiat de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR și minoritați, prin care copiii sa aiba acces gratuit la terenul de sport din curtea școlii, in afara orelor de curs, a fost adoptat de Senat in luna septembrie, fiind trimis la Camera Deputaților, for decizional, de care a trecut miercuri,…