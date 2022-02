Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile continua sa fie mai ridicate decat in mod normal pentru perioada de calendar, insa se vor inmulti zilele cu precipitatii la nivelul intregii țari, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 21 februarie – 6 martie. In Banat, vremea va fi mai calda…

- Meteorologii anunta ca pana la jumatatea lunii martie, in toate regiunile tarii temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei. De asemenea, nu vor fi precipitatii insemnate cantitativ in urmatoarele saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca pana pe 21 februarie, valorile…

- Luna februarie va avea temperaturi normale pentru aceasta perioada, ușor mai ridicate in Nord și Est. Precipitații vor aparea mai mult in zonele montane. Luna martie nu vine cu surprize din punct de vedere meteorologic, iar ploile vor fi puține, potrivit prognozei AMM pe 4 saptamani, relateaza Mediafax.…

- Temperaturile vor crește astazi, fața de perioada anterioara, mai ales in județele din sudul și sud-estul Romaniei. In celelalte regiuni ale țarii, temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua de 26 ianuarie 2022, transmite ANM.

- Vremea se va incalzi usor in majoritatea regiunilor, in jurul datei de 28 ianuarie, iar precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare sunt posibile aproape in fiecare zi, in urmatoarele doua saptamani, conform prognozei pentru intervalul 24 ianuarie-6 februarie, publicate de Administratia Nationala…

- Vremea de Craciun 2021 și Revelion 2002 in Transilvania. Prognoza METEO pentru 2 saptamani Vremea de Craciun 2021 și Revelion 2002 in Transilvania pentru 2 saptamani. Prognoza METEO de Anul Nou 2022 In prima perioada, pana la Craciun, vremea este in racire din cauza unul val de aer polar care se afla…