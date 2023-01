Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrem de calda pentru aceasta perioada din an a dat natura peste cap. Intr-o comuna din Olt au aparut primii ghiocei, iar la Alba Iulia, pe zonele verzi din curtea Cetatii Alba Carolina, au inflorit deja margaretele salbatice, scrie albaiuliainfo.ro.

- Margaretele au inflorit in prima zi a anului 2023, la Alba Iulia, dupa ce de Craciun inflorisera ghioceii. Temperaturile exterm de ridicate inregistrare pentru acesasta perioada au facilitat inflorirea margaretelor, pe spațiile verzi din Cetatea Alba Carolina. The post Daca de Craciun la Alba Iulia…

- Vremea se schimba radical in Romania. Dupa ce am avut parte de un Craciun calduros, cu temperaturi cuprinse intre 10 și 15 grade, iar de Revelion temperaturile se vor menține pozitive, experții ANM avertizeaza cand vor veni ninsorile la noi in țara. Deși in ultimele zile ale anului vom avea temperaturi…

- Vremea se va incalzi usor in toata tara pana pe 1 ianuarie 2023, dupa care temperaturile vor incepe sa scada, iar probabilitatea de precipitatii este mai ridicata in intervalul 27-31 decembrie si dupa 4 ianuarie, conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 26 decembrie…

- Temperaturile se vor situa in jurul celor specifice datei din calendar pana la Craciun, dupa care vremea intra intr-un nou proces de racire accentuata. De sarbatori, in unele regiuni se anunța vreme de primavara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sute de albaiulieni și nu numai s-au adunat sambata seara in Cetatea Alba Carolina, la ultimele momente ale zilei in care s-au sarbatorit 100 de ani de la ziua in care Ferdinand și Maria au fost incoronați ca Regi ai Romaniei Mari la Alba Iulia. Piata Cetații din Alba Iulia s-a aglomerat inca inainte…

- LIVE VIDEO: Foc de artificii pe cerul Cetații Alba Carolina. ”Luminile Incoronarii”, omagiu pentru marele eveniment istoric Evenimentele care omagiaza 100 de ani de la Incoronarea din Alba Iulia se termina sambata, 15 octombrie, cu un foc de artificii, in Cetatea Alba Carolina. A fost o zi plina la…