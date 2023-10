Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, le-a facut o surpriza concetațenilor sai care lucreaza in Anglia. El i-a vizitat direct pe șantierele in care aceștia lucreaza apreciind seriozitatea lor și calitatea muncii pe care o desfașoara. ”Știam, dar mi-a facut o deosebita placere sa constat calitatea muncii și seriozitatea cu care vicovenii noștri din […] The post Primarul Vasile Iliuț in vizita la muncitorii din Vicovu de Sus pe șantierele din Anglia (foto) first appeared on Suceava News Online .