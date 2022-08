Stiri pe aceeasi tema

- Un viticultor italian se plange de concetațenii sai care nu doresc sa lucreze in domeniu. Somajul reprezinta o problema in Italia de ani de zile, dar tot mai multe companii si proprietari de afaceri se plang de lipsa de personal si dificultatile in a-si gasi angajati, chiar si in prezenta unor conditii…

- Un barbat care a turnat in jur de 15 litri de ulei ars in fantana unei vecine, prin aceasta acțiune apa devenind daunatoare și punand in pericol sanatatea oamenilor și a animalelor, și-a aflat pedeapsa finala, stabilita de Curtea de Apel Suceava. Judecatorii de la instanța de apel au admis apelul ...

- Un consilier de probațiune din Ocnița a fost reținut in flagrant de ofițerii CNA și procurorii anticorupție „pentru o mita de 200 de euro pentru a-l scuti pe un condamnat de cele 140 de ore de munca in folosul comunitații”, se arata intr-un comunicat al Centrul Național Anticorupție.

- ULTIMA ORA… Magistrații Tribunalului Iași au ajuns la finalul dosarului in care agentul de poliție Mihai Vizitiu a fost trimis in judecata dupa ce a omorat un om. Prin aparatorul ales, polițistul a demontrat judecatorilor ca arma sa s-a descarcat din greșeala și ca nu a dorit sa-l omoare pe cel pe care-l…

- Un tanar din Oraștie a ajuns la inchisoare pentru ca, in dosarul penal in care era judecat, a refuzat prestarea de munca in folosul comunitatii. Tanarul a fost judecat pentru doua infractiuni: efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si scces ilegal la un sistem informatic, fiind condamnat…

- Fundasul international francez Kurt Zouma a fost condamnat, miercuri, la 180 de ore de munca in folosul comunitatii pentru ca si-a maltratat pisica, dupa ce o inregistrare video a devenit virala si a provocat indignare, informeaza AFP. Jucatorul de 27 de ani de la West Ham United, care a pledat vinovat…

