Primarul Ioan Turc acuza un consilier PSD ca ar fi intarziat lucrarile la pasajul din Decebal, sesizand Inspectoratul Teritorial in Construcții, cu privire la proiectul tehnic al acestuia. ITC a cerut Primariei Bistrița sa dubleze numarul de piloți forați de susținere. In ședința de Consiliu Local de ieri, primarul Ioan Turc a acuzat un consilier PSD, fara a-i da insa numele, ca ar fi sesizat Inspectoratul de Stat in Construcții cu privire la pasajul din Decebal și a stopat astfel lucrarile aproape jumatate de an. In urma sesizarii respective, Inspectoratul de Stat in Construcții a cerut in martie…