Stiri pe aceeasi tema

- In timpul izolarii, mediul de viața ți-a permis sa petreci timp in aer liber? Ai avut un anumit grad de intimitate acasa? Sunt doar doua intrebari din cele cateva zeci la care elevii sunt indemnați sa raspunda, intr-un studiu internațional care iși propune sa determine efectele izolarii asupra școlarilor.…

- Criza sanitara din Franța a lovit una dintre categoriile care traia pentru intalnirea cu publicul, și anume artistii. Pierderile financiare sunt foarte mari, iar revenirea va fi mai lunga decat se anticipa.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa online, ca intr-o societate normala trebuie sa existe reguli foarte clare, iar acestea trebuie respectate, facand referire la recenta decizie a Curtii Constitutionale, potrivit careia amenzile pentru…

- „A inocula” pare mai mult un termen medical, avand sensul de baza „a introduce intr-un țesut o substanța, un ser, un vaccin” (cf. NDULR), insa sensul figurat aparține altui domeniu, insemnand „a baga in mintea cuiva anumite idei, concepții etc.” Așadar, ce se intampla in vreme de pandemie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat, pe 29 aprilie, prima lectie „on line“ in limba maghiara pentru membrii si simpatizantii PSD. Nu pentru romanii afectati de COVID 19, ci pentru cei afectati de „Ciuma rosie“. Ca orice profesor care se respecta, Klaus Iohannis si-a inceput lectia surprinzand auditoriul…

- Orasul statiune Covasna a fost puternic afectat din punct de vedere social si economic in contextul pandemiei de coronavirus, printre cele mai mari probleme numarandu-se faptul ca foarte multi localnici au ramas fara locuri de munca dupa incetarea activitatii turistice, iar incasarile la bugetul local…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa online, ca le recomanda cetatenilor sa poarte masti de protectie in spatiile publice pentru a contribui in acest fel la limitarea extinderii noului coronavirus, dar spune ca nu ii poate obliga sa faca…

- Conform Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca din Constanta, in doar 24 de ore, 300 de firme au inaintat documentele cu cererile de somaj tehnic pentru angajati (aproximativ 5.000 de oameni), dar se asteapta ca aceste cereri sa vina in continuare.