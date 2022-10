Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Coeziune si Reforme, Elisa Ferreira, prezenta la Alba Iulia cu ocazia semnarii Acordului de Parteneriat 2021-2027 dintre Comisia Europeana si Romania, a declarat ca fondurile alocate vor permite construirea unei Romanii mai moderne.

- „In numele Guvernului Romaniei si al cetatenilor romani va urez bun-venit la Alba-Iulia, simbol al unitatii romanilor, dar si dovada vie a succesului utilizarii banilor europeni. Suntem recunoscatori pentru cooperarea solida intre Comisia Europeana si autoritatile nationale in procesul de planificare…

- Premierul a afirmat, la semnarea unor proiecte finanțate din PNRR, ca semnarea Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 va aduce Romaniei 31 de miliarde de euro, care vor insemna un salt uriaș pentru dezvoltare.

- La sfarșitul lunii iulie, Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat dintre Uniunea Europeana și Romania, in baza caruia țara noastra va beneficia, in perioada 2021-2027, de resurse financiare pentru dezvoltare durabila, alocate de la nivel european și național, in valoare totala de peste 45…

