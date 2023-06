Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Miami, Francis Suarez, si-a depus miercuri candidatura oficiala pentru alegerile prezidentiale din 2024, potrivit documentelor publicate de Comisia Electorala Federala, alaturandu-se celor zece concurenti republicani care incearca sa-l impiedice pe Donald Trump sa ajunga la Casa Alba,…

- Audierea istorica de la tribunalul din Miami a durat doar cinci minute. Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, se confrunta in mod oficial cu acuzații penale la nivel federal pentru posesie ilegala de documente clasificate. Actele “strict secrete”, la care a avut acces in timpul președinției…

- Fostul presedinte american Donald Trump (2017-2021) a sosit marti la tribunalul din Miami unde urmeaza sa aiba loc prima audiere in cadrul unui proces judiciar in care va trebui sa raspunda pentru 37 de acuzatii federale care i se aduc. Fostul presedinte este pus sub acuzare pentru neglijenta cu care…

- Fostul presedinte Donald Trump se confrunta cu 37 de acuzatii in legatura cu infractiuni legate de manipularea necorespunzatoare a unor documente clasificate, potrivit actului de acuzare desecretizat vineri, care arata ca fostul sef al Casei Albe pastra acasa, printre altele, secrete nucleare, un "plan…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat ca a fost inculpat in dosarul arhivelor Casei Albe, unde este acuzat ca a luat cutii intregi de documente, unele dintre ele confidentiale, cand a parasit Casa Alba. „Corupta administratie Biden mi-a informat avocatii ca am fost inculpat, probabil in…