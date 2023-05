Primarul orașului Odesa, ARESTAT. Truhanov este acuzat că ar fi organizatorul unei scheme de corupție "Primarul orașului Odesa a fost arestat. Detalii mai tarziu", se arata in comunicat.Potrivit procuraturii, Curtea Suprema Anticorupție a Ucrainei i-a aplicat lui Trukhanov o masura preventiva sub forma de arest pentru doua luni cu o alternativa la cauțiune de 13,6 milioane de grivne (aproape 372 de mii de dolari) in cazul deturnarii fondurilor bugetare atunci cand primaria a cumparat sediul uzinei Kraian. Instanța a admis parțial cererea procurorului, deoarece suspectul nu a platit cauțiunea stabilita anterior, a precizat parchetul.La 25 aprilie, Curtea Suprema a stabilit cauțiunea pentru primarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Primarul din Odesa, Ghennadi Truhanov, a fost arestat, a anunțat Procuratura Specializata Anticorupție din Ucraina, joi, pe canalul sau de Telegram, potrivit UNIAN. ”Primarul orașului Odesa a fost arestat. Detalii mai tarziu”, se arata in comunicat. Astfel, potrivit procuraturii, Curtea Suprema Anticorupție…

