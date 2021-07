Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca statul trebuie sa intervina cat mai urgent pentru rezolvarea problemei ursilor, care s-au inmultit excesiv in ultimii cinci ani. „Este evident ca nu putem sa punem deasupra vietii omenesti interesul nimanui din aceasta tara. In…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita in acest an in centrul municipiului Sfantu Gheorghe, organizatorii pregatind pentru data de 1 iunie numeroase activitati culturale, sportive si de divertisment, au anuntat joi autoritatile locale. „Dupa un an de pauza din cauza pandemiei, anul acesta copiii sunt asteptati…

- Autoritatile din Sfantu Gheorghe vor solicita Guvernului retragerea dreptului de folosinta al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania (UGSR) asupra Casei de Cultura din municipiu, pe considerentul ca nu au gospodarit corespunzator aceasta cladire, care a ajuns intr-o stare avansata de degradare.…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa preia cladirea fostului abator din municipiu, aflata in proprietatea statului si administrarea Automobil Club Roman (ACR), sa o reabiliteze si sa o introduca in circuitul public, iar in acest scop Consiliul Local a adoptat joi o hotarare prin care va solicita…

- Doar sase persoane mai erau inscrise, joi dimineata, pe listele de vaccinare anti-COVID-19 in judetul Covasna, in conditiile in care erau disponibile un numar de 4.725 doze in centrele deschise pe teritoriul acestuia, a declarat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad. Edilul considera ca…

- Cine are drum prin Piața „Mihai Viteazul” din Sf.Gheorghe vede ca pe langa starea deplorabila in care se afla cladirea Casei de Cultura a Sindicatelor (aceasta nu se afla in proprietatea municipalitații), zona Grupului Statuar„ Mihai Viteazul” se dezintegreaza cu fiecare placa de marmura ce se dezlipește …

- Bugetul municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2021, aprobat joi de Consiliul local, este de 195 de milioane de lei, cu peste 30% mai mare decat cel de anul trecut, iar cele mai mari sume au fost alocate Educatiei. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat ca anumite domenii, printre…

- Proiectul de buget pe anul 2021 al municipiului Sfantu Gheorghe, precum si planul de investitii pe acest an, vor fi supuse saptamana aceasta aprobarii Consiliului Local. Potrivit proiectului postat pe site-ul Primariei, din bugetul general al municipiului Sfantu Gheorghe, estimat la circa 192,8 milioane…