- Candidații PMP Timiș pentru alegerile parlamentare Ligia Dugulescu, Cosmin Cionca și Mihail Neamțu sunt invitații ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set.hdv. Vom discuta despre cele mai recente evenimente de pe scena politica locala și naționala, dar și…

- Cristian Bejan și Ligia Dugulescu, doi dintre candidații PMP Timiș in alegerile parlamentare programate la finalul acestei saptamani, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set.hdv, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica…

- S-a umplut internetul de postari in care liderii USR si PNL Timis se acuzau reciproc de faptul ca nu-si doresc o alianta la nivel judetean si local. Lugojul a fost ocolit de probleme dupa ce in urma votului din 27 septembrie Buciu a obtinut o majoritate consistenta in Consiliul Local. Chiar daca poate…

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert LIVE, deputatul Alfred Simonis, președintele PSD Timiș, a spus ca intr-o luna și jumatate de la caștigarea alegerilor locale de catre PNL și USR, am avut parte de conflicte permanente intre aliați. „Iata, la o luna și jumatate de la alegeri nu sunt in stare…

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și candidat pentru Camera Deputaților, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente schimbari de pe scena politica locala, dar și despre alegerile parlamentare programate…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a reacționat, astazi, la atacul dur venit din partea primarului ales al Lugojului, Claudiu Buciu, care, intr-o scrisoare rechizitoriu, a acuzat modul in care au fost intocmite listele pentru alegerile parlamentare. Intrebat de PRESSALERT.ro cum comenteaza…

- Zilele lui Francisc Boldea in fruntea administratiei locale sunt tot mai putine. In aproximativ o saptamana, Claudiu Buciu, primarul ales al Lugojului, va prelua conducerea orasului de pe Timis, dupa 12 ani in care Boldea si acolitii sai si-au facut de cap. Una dintre ultimele achizitii facute de primarul…

- Primarul ales al Lugojului, Claudiu Buciu si-ar putea prelua functia dupa jumatatea lunii octombrie. Prefectul judetului Timis, Liliana Onet ar putea convoca o sedinta de constituire a Consiliului Local Lugoj dupa ce mandatele alesilor vor fi validate de judecatorie. Dupa definitivarea rezultatelor,…