Primarul lăutar din Calvini: Dedicații în lire, euro sau dolari! Sa vezi și sa nu crezi! Un primar din Buzau face dedicații pe bani grei in timpul liber. Romii din localitate sunt mandrii ca au un primar care sa se injoseasca și sa le cante la chefuri și cumetrii. Talentele ascunse ale primarului Vasile Bitu din comuna buzoiana Calvini au fost scoase la iveala abia dupa ce a caștigat alegerile din 2020. Primarul lautar este chemat frecvent de romii din zona pentru a le face dedicații și a le canta la beții și chefuri. „De la Vali Nemuritorul… Sa traiți mare… Sa traiasca fetele! Patru fete” ,,Versace, Gucci, Guess, masa plina in special cu șampanie și whisky… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

