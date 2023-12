Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a lansat un atac la adresa presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat portalului 20 Minuten din Elvetia, care a fost citat pe larg in Rusia si Ucraina duminica, potrivit dpa, conform Agerpres."Oamenii se intreaba de ce nu am fost mai bine pregatiti…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comparat, luni, atrocitatile comise in weekend de teroristii Hamas in Israel cu cele ale fortelor ruse in suburbiile Kievului, anul trecut, intr-un discurs rostit prin teleconferinta la cea de-a 69-a reuniune a Adunarii Parlamentare a NATO ce se desfasoara…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs in cadrul Summit-ului Comunitații Politice Europene de la Granada, Spania. El s-a adresat liderilor europeni spunandu-le ca „mulțumita Ucrainei, soldații voștri nu lupta impotriva Rusiei", potrivit Sky News. In discursul sau, Zelenski…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și activistul rus Alexei Navalnii se afla in cursa pentru Premiul Nobel pentru Pace din acest an, deși șansele lor sunt incerte din cauza razboiului actual din Ucraina, relateaza Sky News . Decizia aparține Comitetului Nobel norvegian, format din cinci membri…