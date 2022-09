Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca marți au fost demontate 23 de semafoare „inutile”, totalul corpurilor de semaforizare date jos pana acum ajungand la 150. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Dominic Fritz precizeaza ca alte 100 de semafoare vor fi demontate in perioada urmatoare, de pe strazile din Timisoara ”Gata cu semaforisoara. Azi am demontat 23 de semafoare inutile, care doar ne-au enervat in trafic. Continuam cu alte inca o suta. Pana acum am dat jos peste 150 de corpuri de semaforizare. …

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se va deplasa cu ajutorul carjelor in urmatoarele doua saptamani, in urma unui „mic accident”. „Sunt mandru sa am sprijinul unei echipe superbe. In urmatoarele doua saptamani, ma voi sprijini și pe doua carje. Dupa un mic accident de… pieton, in weekend, medicii imi…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a sesizat, marti, organele de cercetare penala, dupa ce proprietarii unui imobil aflat in zona de protectie istorica au executat alte lucrari decat cele prevazute in proiectul autorizat de Directia de Urbanism si Directia Judeteana pentru Cultura Timis. Fii…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, afirma ca a obținut ceea ce numește o ”victorie de etapa importanta pentru respectarea legii in Timișoara”. Intr-o postare pe Fascebook, facuta duminica dupa-amiaza, el transmite ca municipalitatea a castigat un proces cu celebrul club Heaven, iar acesta va ramane…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, anunta vanzarea unui BMW X5 care ii apartine societatii Horticultura si care a fost condus de fostul director al companiei Andrei Dragila, demis dupa ce a intrat in conflict cu noua administratie.

- Primarul Timisoarei a semnat astazi o dispozitie privind delegarile de atributii catre viceprimarul Cosmin Tabara. Din noua lista lipseste Directia de Patrimoniu, cea mai importanta structura pe care o coordona pana acum viceprimarul PNL. Potrivit unor surse din primarie, motivul „pedepsei” ar fi acela…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a semnat, in aceasta dimineata, o „Dispozitie” privind delegarile de atributii catre viceprimarul Cosmin Tabara. Dintre aceste atributii lipseste Directia de Patrimoniu, cea mai puternica structura pe care o coordona viceprimarul PNL. Potrivit unor surse, Fritz nu…