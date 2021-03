Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a fost amendat cu 10.000 de lei de Prefectura Covasna pentru pavoazarea orasului cu steaguri, precum si cu cocarde rosu-alb-verde de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor lansa anul acesta doua programe pentru stimularea mediului de afaceri, urmand sa finanteze din bugetul local 30 de proiecte start-up si 10 proiecte inovatoare. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a anuntat marti, in cadrul unei conferinte de…

- Prefectura Covasna va analiza respectarea legii in ceea ce priveste arborarea steagurilor rosu-alb-verde in spatiile publice cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, a declarat luni subprefectul Cosmin Boricean. Acesta a mentionat ca evenimentele restranse organizate in cinstea acestei zile s-au…

- 15 Martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, cea mai importanta sarbatoare a comunitații maghiare din Romania. Suntem diferiți prin cultura și tradiții, dar aceste diferențe nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa fim uniți in diversitate, sa devenim mai puternici și mai ințelepți,…

- Premierul Florin Cițu a transmis, luni, un mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, despre care susține ca este cea mai importanta sarbatoare a comunitații maghiare din Romania.„Suntem diferiți prin cultura și tradiții, dar aceste diferențe nu ne separa, nu suntem adversari, dimpotriva, trebuie sa…

- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza, in mesajul de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, contributia semnificativa a minoritatii maghiare din Romania si a reprezentantilor sai politici la pasii importanti facuti de tara noastra in integrarea europeana, in recuperarea valorilor democratice si in asezarea…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost deputat in Parlamentul Romaniei intre anii 2004 - 2008, a declarat joi ca isi doreste sa traiasca intr-o tara in care nu exista pensii speciale si considera ca decizia de eliminare doar a pensiilor speciale ale parlamentarilor este o…