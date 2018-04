Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Decizie fara precedent pentru Romania. Oficialii europeni vin in tara noastra sa verifice modul cum administram fondurile europene acordate. Comisia de control bugetar a parlamentului European va sosi in Romania in luna septembrie. Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in aceasta…

- Primarul din Stejari s-a dat singur in judecata pentru a primi un spor incasat ilegal. Cum era vorba despre un spor de 50 la suta din salariu, și-a incercat norocul, crezand ca va avea caștig de cauza in instanța, precum a avut precedesorul sau in funcție, care a primit banii fara probleme. Edilul Robert…

- Daca nu ar fi vorba de bani publici, ceea ce se intampla la Primaria Stejari ar putea deveni sursa de inspirație pentru creatorii de bancuri cu și despre proști. Robert Ionuț Paiuși, primarul comunei, cel mai talentat edil, e artist in administrație: o face dupa ureche! Primarul și-a acordat,…

- Comisia SRI,dupa inregistrarile lui Vlad Cosma: Vrem sa stim daca Dragos e angajat SRI Claudiu Manda, sef al Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti ca va trimite o adresa Serviciului prin care va cere detalii despre "Dragos", persoana care apare in inregistrarile facute publice de Vlad Cosma si…

- "As vrea sa vorbesc putin de manipulare. S-a spus ca se ia independenta Justitiei. Este o mare minciuna. In primul rand ca toate aceste legi imping mai multa responsabilitate la CSM. O sa vedeti, daca va uitati in proiectul de modificare a Legii 317/2004, care e CSM-ul, veti vedea ca CSM-ul este…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…