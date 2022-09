Primarul din România care cumpără case nelocuite. Ce face cu ele Un primar din Botosani vrea sa cumpere toate casele abandonate din comuna si apoi sa le dea familiilor tinere cu multi copii. Primarul comunei Draguseni, Eugen Nechita, a spus ca deja a inventariat 16 imobile care sunt nelocuite de mai mult timp si a demarat discutii cu proprietarii pentru a le vinde administratiei locale, potrivit agerpres.ro. Prima casa a fost deja cumparata, iar in bugetul local mai sunt bani pentru inca o locuinta. “Am trecut si noi la achizitia de case sociale. Am cumparat anul acesta prima casa sociala, dar deja am dat-o la o familie cu multi copii. Vom continua in limita… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

