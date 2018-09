Stiri pe aceeasi tema

- Valabil de la : 19-08-2018 ora 15:00 pana la : 19-08-2018 ora 16:00 Județul Hunedoara: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani, Aninoasa, Baru, Buceș, Bucureșci, Balșa, Banița Se vor semnala : averse ce vor cumula 25-30…

- Proiectul Legii pensiilor, lansat aseara in dezbatere publica, este un document mult prea complex pentru a putea fi analizat intr-o noapte. Opinia cadru a noastra, a liberalilor, este aceea ca viața oamenilor trebuie adusa la un nivel cat mai bun, acum și in viitor! Pensiile trebuie majorate sustenabil,…

- “Nu poți sa stai cu mainile incrucișate și sa vezi ca se joaca bambilici politic cu soarta oamenilor”, a spus la Lupeni senatorul PNL, Carmen Eleonora Harau, la inagurarea cabinetului senatorial. Valea Jiului este o zona cu probleme speciale, iar pentru a fi mai aproape de oamenii zonei, Carmen Harau,…

- Polițiștii locali din Valea Jiului au participat, zilele trecute la o sesiune de formare de baza in domeniul drogurilor. 20 de polițiști locali din Petrila, Petroșani și Lupeni au participat la sesiunea organizata de Agenția Naționala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a prezentat la Bruxelles proiectele pentru dezvoltarea Vaii Jiului. Dezvoltarea turismului, transportul și industria au fost cateva din temele de pe agenda Ministerului Fondurilor Europene. Platforma pentru regiunile carbonifere in tranziție a fost lansata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri un cod portocaliu de ploi torențiale in Satu Mare. Meteorologii spun ca vor fi furtuni și in județul Satu Mare, unde vor fi descarcari electrice și grindina. Avertizarea cod portocaliu de ploi torențiale este valabila pentru județele Maramureș și…

- Valabil de la : 21-06-2018 ora 12:25 pana la : 21-06-2018 ora 13:30 Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Hunedoara: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani, Aninoasa, Baru, Banița; Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula…

- Un nou bazin didactic va fi construit in Valea Jiului. Compania Naționala de Investiții a scos la licitație proiectarea pentru construirea unui bazin didactic in orașul Petrila. O astfel de unitate mai funcționeaza la Petroșani, investiția fiind inaugurata in anul 2014. Bazinul didactic din Petrila…