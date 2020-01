Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Cosel Alexe, a declarat, luni, ca 10 orase din Romania trebuie sa faca planuri preventive in ceea ce priveste reducerea nivelului de poluare, la recomandarea institutiilor europene, pentru a se evita o eventuala procedura de infringement. Potrivit ministrului Mediului, cele 10 orase…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a avut un schimb dereplici cu ministrul Mediului pe tema poluarii din Capitala. Edilul l-aindemnat pe Costel Alexe sa se mute ”daca nu va place in București”. Firea a spus ca Primaria Capitalei a luat masuri pentru imbunatațireacalitații aerului dupa ce ministrul Mediului,…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat ca depasirile privind poluarea aerului din Capitala sunt tot mai mari de la an la an si ca institutia pe care o conduce va suplimenta fondurile pentru ca primariile din orasele poluate sa isi poata achizitiona mijloace de transport public electrice.…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- Start-up-urile care dezvolta produse sau servicii in domeniile energie curata, smart city, mobilitate, retele electrice inteligente, instrumentare nucleare vor putea participa in ianuarie 2020 la Bucuresti si in februarie la Brasov la InnoEnergy...

- Masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului din Bucuresti, pentru sanatatea locuitorilor: masinile poluatoare care circula in Capitala vor plati vinieta OXIGEN, iar cele intens poluatoare nu vor mai avea acces in centrul Bucurestiului.La propunerea Primarului General, Gabriela Firea,…

- 'Se vor gasi peste tot. In benzinarii, se vor putea achizitiona si online, prin sms, deci prin toate mijloacele moderne. Nu se vor face cozi, asa cum am auzit pe cineva. Banii obtinuti din vigneta Oxigen, asa cum scrie si in proiect, vor merge catre proiecte de mediu si catre proiecte de mobilitate.…