Apelul lansat de primarul comunei Ghioroc in urma cu doi ani a avut un succes neasteptat, iar deseurile adunate din cimitire au scazut cu 70%. Locuitorii din comuna Ghioroc au raspuns pozitiv apelului lansat de primar de a renunta la traditia cumpararii coroanelor de flori la inmormantari in schimbul donarii banilor familiilor indoliate, astfel ca pe langa ca sunt ajutate rudele decedatilor, cantitatea de deseuri adunate din cimitire s-a redus cu 70%. Primarul Corneliu Popi-Morodan spune ca de cand a lansat acest apel, in urma cu doi ani, la inmormantari sunt mult mai putine coroane de flori naturale…