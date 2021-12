Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni l-au retinut, joi seara, pentru 24 de ore, pe primarul comunei Beleti-Negresti, Mihai Marin, pentru distrugere prin incendiere si distrugerea de inscrisuri. Vineri, edilul va fi prezentat Parchetului, cu propunere de luare a unei masuri preventiva.

- O serie de incidente au pus pe jar autoritațile din comuna Beleți - Negești, din județul Argeș.Dupa ce luni, arhiva Primariei a luat foc in mod suspect, noaptea trecuta primarul localitații a fost salvat dupa ce ar fi cazut in apele inghețate ale raului Argeș.

