Primarul Cristian Gentea: „La mulți ani, Pitești! La mulți ani, piteșteni!” Azi, la Filarmonica Pitești, a avut loc festivitatea de deschidere a festivitaților prilejuite de sarbatorirea implinirii a 635 de ani de la prima atestare documentara a Piteștiului. La eveniment a fost premiat cu titlul de Cetațean de onoare și Ilariu Isac, parintele Simfoniei Lalelelor și au fost decernate premiile pentru cei mai gospodari piteșteni. De asemenea, cu acest prilej reprezentabții municipalitații, impreuna cu oaspeții, au depus o corona de flori la statuia lui Mircea cel Batran. Iata mesajul primarului Cristian Gentea din deschiderea evenimentului: „Piteștiul implinește 635 de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

