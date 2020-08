Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul sau de vedere nu este traseist politic intrucat nu a plecat din PSD, ci a fost exclus, iar despre recenta sa intrare in PNL el a subliniat ca are dreptul sa-si aleaga "mireasa potrivita"."Stiu…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, lanseaza un atac dur la adresa ministrului Mediului, Costel Alexe, pe care îl acuza de ipocrizie, dupa ce acesta a spus ca "PNL îsi doreste sa scape de toate relicvele radioactive ale PSD”. Liderul PLUS se întreaba daca nu ar fi mai corect fata…

